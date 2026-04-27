スタジオには気象予報士の平島さんです。きのう魚津市でＡランクのしんきろうが観測されましたね。

最高評価は実に８年ぶりです。



こちらの映像はきのうの正午頃に、魚津市から撮影した新湊大橋です。本来は平坦な橋が反転した像と重なって、アルファベットの「Ｘ」のような形に見えています。

はっきりと見えますね。

魚津埋没林博物館によりますとしんきろうはきのう午前９時半ごろから現れ、長時間鮮明に見えたことから、５段階のうち最高の「Ａランク」と評価しました。Ａランクは2018年6月以来8年ぶりで、ことしに入ってからしんきろうの出現は１３回目です。

しんきろうを一目見ようと大勢の人が詰めかけていますね。





地元の人「ものすごかったよ、よかった」「くっきり、肉眼でも見えたもん」仙台市から帰省中「伸びてるような感じ、初めて見た」改めて、しんきろうが見られるメカニズムについて教えてください。しんきろうは、大気中の温度差によって光が折れ曲がり、遠くの風景が伸びたりひっくり返ったりして、実際とは違う光景が現れる現象です。これには「春型」と「冬型」の２種類があります。まず「冬型」ですが、暖かい海の上に冬の冷たい空気が入り込むことで起こります。風景の「下側」が反転して見えるのが特徴です。一方の「春型」ですが、今の時期、海面付近の空気はまだ冷たく、その上に暖かい空気が流れ込むことで温度差ができて現れます。特徴としては、実際の風景の「上側」に伸びたり反転したりした像が見られます。きのうの新湊大橋が「Ｘ」に見えたのも、上に像が現れたからなんですね。その通りです。この「春のしんきろう」は、平年でも4月から5月の間に多くて15回ほどしか現れない、とても珍しいものなんですよ。ということは、きのうは本当に条件が良かったんですね。きのうの魚津市の最高気温は23.4度と、5月下旬並みの暖かさになりました。また空気も澄んでいて、遠くまでクッキリと見通せたことにより、8年ぶりの「Ａランク」の観測となりました。きょうの県内は雨が降り、しんきろうは見られませんでしたが、あす以降はどうでしょうか。魚津市では、「しんきろう出現予測」を発表しています。あす以降の予測はご覧の通りで、あすは40パーセントの確率です。ちなみに武道さん、きのうの確率は何パーセントだったと思いますか？実はきのうも40パーセントだったんです。あさって以降しばらく低い予想が続きますが、あすはひょっとすると期待できるかもしれませんね。