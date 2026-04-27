国民的アイドルグループ、嵐の福岡での最後のコンサートがこの週末に開催されました。全国から多くのファンが詰めかけ、街は嵐フィーバーに包まれました。 ■スタッフ「大丈夫です？」■ファン「かわいいです。ありがとうございます。」福岡市博多区のヘアセット専門店です。■ファン「嵐のライブのために。」この日、店には嵐のファンが次々と訪れていました。■HAIR & MAKE MOCORO 中村幸奈