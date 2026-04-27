アウディA5/Q5系の大型アップデートアウディ・ジャパンは4月21日、内燃機関モデル向けプラットフォーム『PPC（プレミアム・プラットフォーム・コンバッション）』を採用する『アウディA5』と『アウディQ5』の各シリーズに、ハードウェアとソフトウェアの包括的なアップデートを実施し、同日から発売した。【画像】アップデートを受けた新型アウディA5/Q5シリーズ全14枚対象はA5/S5系とQ5/SQ5系の各モデルで、今回の改良ではユー