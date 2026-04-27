◇バドミントン 第31回世界女子バドミントン選手権(ユーバー杯)(4月24日から5月3日/デンマーク・ホーセンス)2年に一度開催される女子バドミントンの国別“世界一決定戦”、ユーバー杯。日本は予選リーグを連勝し、決勝トーナメント進出を決めました。試合は団体戦で行われ、シングルス3本、ダブルス2本で先に3勝したチームが勝利します。出場16チームが4つのグループに分かれて予選リーグを行い、各グループ上位2チームが決勝トー