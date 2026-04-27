関西若手芸人の伝統枠、サンテレビバラエティー番組『カベポスター・天才ピアニスト・フースーヤのワチャラチャ忍忍』（毎週火曜後10：00）からカベポスターが卒業。新たにジョックロックが加わって『天才ピアニスト・フースーヤ・ジョックロックのワチャラチャ忍忍』となり、番組リニューアルされる。【画像】『ワチャラチャ忍忍』家紋もリニューアルサンテレビの同枠では、過去に『笑い飯・千鳥の舌舌舌舌』や『アキナ・和