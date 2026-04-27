関西若手芸人の伝統枠、レギュラー交代を発表 サンテレビ『ワチャラチャ忍忍』フースーヤ−→ジョックロック
関西若手芸人の伝統枠、サンテレビバラエティー番組『カベポスター・天才ピアニスト・フースーヤのワチャラチャ忍忍』（毎週火曜 後10：00）からカベポスターが卒業。新たにジョックロックが加わって『天才ピアニスト・フースーヤ・ジョックロックのワチャラチャ忍忍』となり、番組リニューアルされる。
【画像】『ワチャラチャ忍忍』家紋もリニューアル
サンテレビの同枠では、過去に『笑い飯・千鳥の舌舌舌舌』や『アキナ・和牛・アインシュタインのバツウケテイナー』など、数々の人気番組・芸人を輩出してきた。
『ワチャラチャ忍忍』は、大阪・よしもと漫才劇場（マンゲキ）にて公開収録される忍者エンターテインメントバラエティーで、2023年7月に放送開始。カベポスター・天才ピアニスト・フースーヤの3組が忍者にふんし、さまざまなゲームや企画に挑戦しながら、“面白い忍者”を目指して修行を重ねてきた。
そうしたなか、3月25日の公開収録で、カベポスターが“江戸修行”のため卒業すると発表。さらに、ジョックロックの加入がサプライズ発表された。
福本ユウショウとゆうじろーからなるジョックロックは『第十回上方漫才協会大賞 新人賞』受賞をはじめ、『M-1グランプリ2024』ファイナル進出など、勢いに乗る注目コンビ。
リニューアル後初となる公開収録は、6月1日にマンゲキで開催。4月25日よりチケットの先行販売が始まった。サンテレビで7月7日より放送予定。
■『天才ピアニスト・フースーヤ・ジョックロックのワチャラチャ忍忍』
現代ではすでに絶滅したかに思われていた忍者。しかし、その活動は今もなお密かに続いていた――。 ただし彼らは、忍びでありながら忍ばない、目立ってナンボの“お調子者忍者”。 一人前の“おもしろ忍者”を目指し修行中の3組が、 毎回さまざまな修行（ゲーム）や対決に挑戦し、日本に笑いと元気を届ける。
※リニューアル初回放送 サンテレビ 7月7日（火）午後10時〜10時30分
ジョックロック・福本ユウショウ コメント
この度新人忍者としてワチャラチャ忍忍に加入させていただく事になりました
ジョックロック福本ユウショウです！
見た目はユウショウ斎とか呼ばれそうなベテラン忍者みがありますがフレッシュに
がんばります！ニンニン！！！！！！！！！！
ジョックロック・ゆうじろー コメント
初のリーゼント忍者として、その名の通りワチャラチャと、一切忍ばず目立っていこうと思ってます！必殺！手裏ーゼント！ｽﾎﾟｯ（リーゼントが取れた音）ｼｭｯ（投げる音）ﾋｭﾙﾙﾙｰｰｰ…ﾎ゛ｶｰｰｰｰｰｰｰｰﾝ!!!!!（爆破）
天才ピアニスト・竹内 コメント
新メンバー・ジョックロックを迎えて更なる忍者修行が始まることになりました！！！いつも応援してくれているマキビシの皆！！おもしろ忍者修行この6人でもっともっと頑張るのでこれからもアツい応援よろしくね！！！
天才ピアニスト・ますみ コメント
福本にんにんと、ゆうじろーにんにんが新メンバーとしてワチャラチャ忍忍第二章スタートです！！全力体当たりで修行するから付いてきてね(ハート)Newワチャラチャももちろん箱推しで応援頼むわよ〜！！
フースーヤ コメント
貴殿は、誠に勇猛果敢であり、お妃さまを守るために身命を賭して…間違えました。もうひとつのレギュラー『鎧ガチャガチャ騎士騎士』と間違えました。カベポスターというおじさんが抜け。ジョックロック福本というおじさんが加入。大阪よしもとには、こんなにたくさんのおじさんがいるんだということを福岡よしもとのザ・ローリングモンキー ムサシに知らしめたいです！
■過去にサンテレビ同枠で放送された番組
よしもとサンサンTV（2004年4月〜09年3月）MC：サバンナ
笑い飯・千鳥の舌舌舌舌（2009年4月〜13年4月）MC：笑い飯、千鳥
笑い飯のおもしろテレビ（2013年5月〜16年3月）MC：笑い飯
アキナ・和牛・アインシュタインのバツウケテイナー
（2016年4月〜20年3月）MC：アキナ、和牛、アインシュタイン
さや香・ラニーノーズ・ネイビーズアフロのバツウケテイナーR（2020年4月〜23年6月）MC：さや香、ラニーノーズ、ネイビーズアフロ
【画像】『ワチャラチャ忍忍』家紋もリニューアル
サンテレビの同枠では、過去に『笑い飯・千鳥の舌舌舌舌』や『アキナ・和牛・アインシュタインのバツウケテイナー』など、数々の人気番組・芸人を輩出してきた。
そうしたなか、3月25日の公開収録で、カベポスターが“江戸修行”のため卒業すると発表。さらに、ジョックロックの加入がサプライズ発表された。
福本ユウショウとゆうじろーからなるジョックロックは『第十回上方漫才協会大賞 新人賞』受賞をはじめ、『M-1グランプリ2024』ファイナル進出など、勢いに乗る注目コンビ。
リニューアル後初となる公開収録は、6月1日にマンゲキで開催。4月25日よりチケットの先行販売が始まった。サンテレビで7月7日より放送予定。
■『天才ピアニスト・フースーヤ・ジョックロックのワチャラチャ忍忍』
現代ではすでに絶滅したかに思われていた忍者。しかし、その活動は今もなお密かに続いていた――。 ただし彼らは、忍びでありながら忍ばない、目立ってナンボの“お調子者忍者”。 一人前の“おもしろ忍者”を目指し修行中の3組が、 毎回さまざまな修行（ゲーム）や対決に挑戦し、日本に笑いと元気を届ける。
※リニューアル初回放送 サンテレビ 7月7日（火）午後10時〜10時30分
ジョックロック・福本ユウショウ コメント
この度新人忍者としてワチャラチャ忍忍に加入させていただく事になりました
ジョックロック福本ユウショウです！
見た目はユウショウ斎とか呼ばれそうなベテラン忍者みがありますがフレッシュに
がんばります！ニンニン！！！！！！！！！！
ジョックロック・ゆうじろー コメント
初のリーゼント忍者として、その名の通りワチャラチャと、一切忍ばず目立っていこうと思ってます！必殺！手裏ーゼント！ｽﾎﾟｯ（リーゼントが取れた音）ｼｭｯ（投げる音）ﾋｭﾙﾙﾙｰｰｰ…ﾎ゛ｶｰｰｰｰｰｰｰｰﾝ!!!!!（爆破）
天才ピアニスト・竹内 コメント
新メンバー・ジョックロックを迎えて更なる忍者修行が始まることになりました！！！いつも応援してくれているマキビシの皆！！おもしろ忍者修行この6人でもっともっと頑張るのでこれからもアツい応援よろしくね！！！
天才ピアニスト・ますみ コメント
福本にんにんと、ゆうじろーにんにんが新メンバーとしてワチャラチャ忍忍第二章スタートです！！全力体当たりで修行するから付いてきてね(ハート)Newワチャラチャももちろん箱推しで応援頼むわよ〜！！
フースーヤ コメント
貴殿は、誠に勇猛果敢であり、お妃さまを守るために身命を賭して…間違えました。もうひとつのレギュラー『鎧ガチャガチャ騎士騎士』と間違えました。カベポスターというおじさんが抜け。ジョックロック福本というおじさんが加入。大阪よしもとには、こんなにたくさんのおじさんがいるんだということを福岡よしもとのザ・ローリングモンキー ムサシに知らしめたいです！
■過去にサンテレビ同枠で放送された番組
よしもとサンサンTV（2004年4月〜09年3月）MC：サバンナ
笑い飯・千鳥の舌舌舌舌（2009年4月〜13年4月）MC：笑い飯、千鳥
笑い飯のおもしろテレビ（2013年5月〜16年3月）MC：笑い飯
アキナ・和牛・アインシュタインのバツウケテイナー
（2016年4月〜20年3月）MC：アキナ、和牛、アインシュタイン
さや香・ラニーノーズ・ネイビーズアフロのバツウケテイナーR（2020年4月〜23年6月）MC：さや香、ラニーノーズ、ネイビーズアフロ