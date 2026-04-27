全国のケーブルテレビおよび衛星放送（BS/CS）で放送中のディズニー・チャンネルにて、ゴールデンウィーク期間中、“音楽”をテーマにした特別編成「ゴールデン・ミュージック・ウィーク」を実施。世代を超えて愛され続ける『ディセンダント』シリーズや『ゾンビーズ』シリーズをはじめ、青春と仲間の絆を鮮やかに描いた名作『ハイスクール・ミュージカル』など、心躍る名作が一挙放送されます☆ ディズニー・チャンネル 特別