全国のケーブルテレビおよび衛星放送（BS/CS）で放送中のディズニー・チャンネルにて、ゴールデンウィーク期間中、“音楽”をテーマにした特別編成「ゴールデン・ミュージック・ウィーク」を実施。

世代を超えて愛され続ける『ディセンダント』シリーズや『ゾンビーズ』シリーズをはじめ、青春と仲間の絆を鮮やかに描いた名作『ハイスクール・ミュージカル』など、心躍る名作が一挙放送されます☆

ディズニー・チャンネル 特別編成「ゴールデン・ミュージック・ウィーク」

© 2026 Disney and its related entities

放送スケジュール：

2026年5月3日(日)・15:00〜17:00 『ディセンダント』・17:00〜18:45 『ゾンビーズ』・18:45〜20:30 『ハイスクール・ミュージカル』2026年5月4日(月・祝)・12:45〜15:00 『エレクトリック・ブルーム 〜ガールズバンド・ストーリー』＃1〜＃5・15:00〜17:00 『ディセンダント２』・17:00〜18:30 『ゾンビーズ2』・18:30〜20:15 『キャンプ・ロック』226年5月5日(火・祝)・12:45〜15:00 『エレクトリック・ブルーム 〜ガールズバンド・ストーリー』＃6〜＃10・15:00〜17:00 『ディセンダント３』・17:00〜18:30 『ゾンビーズ３』・18:30〜20:15 『キャンプ・ロック2 ファイナル・ジャム』2026年5月6日(水・休)・12:45〜15:00 『エレクトリック・ブルーム 〜ガールズバンド・ストーリー』＃11〜＃15・15:00〜17:00『ディセンダント ライズ・オブ・レッド』※16:45〜『ディセンダント ショートストーリー／シャッフル・オブ・ラブ』・17:00〜18:30 『ゾンビーズ4 バンパイアたちの夜明け』・18:30〜19:45 【日本初放送】『ディセンダント＆ゾンビーズ スペシャルコンサート』

ディズニー・チャンネルにて放送される、“音楽”をテーマにした特別編成「ゴールデン・ミュージック・ウィーク」

特別編成では、歌とダンスが彩るディズニー・チャンネルの人気作品が厳選して放送されます。

© 2026 Disney and its related entities

世代を超えて愛され続ける『ディセンダント』シリーズや

© 2026 Disney and its related entities

『ゾンビーズ』シリーズをはじめ、青春と仲間の絆を鮮やかに描いた名作『ハイスクール・ミュージカル』、音楽への情熱と夢を追いかける若者たちの姿が胸を打つ『キャンプ・ロック』シリーズなど、心躍る名作を一挙放送！

さらに、5月8日にシーズン・フィナーレを迎える『エレクトリック・ブルーム 〜ガールズバンド・ストーリー』の放送に先駆け、5月4日から6日の3日間にわたり、これまでの15話が一挙放送されます。

そして最終日には、日本初放送となる『ディセンダント＆ゾンビーズ スペシャルコンサート』をお届け。

映画、ドラマ、そしてライブが一体となった今回の特別編成は、まるで“音楽フェス”です☆

日本初放送：新番組『ディセンダント＆ゾンビーズ スペシャルコンサート』

© 2026 Disney and its related entities

放送時間：2026年5月6日（水・休）18:30〜19:45

再放送：2026年5月7日（木）20:55〜22:00／5月30日（土）22:55〜24:00／5月31日（日）14:55〜16:00

キャスト：マラカイ・バートン、カイリー・キャントラル、フレイヤ・スカイ、ダラ・レネー、マリア・ベイカー、 ジョシュア・コリー、メコネン・ナイフ

2025年夏に開催された、『ディセンダント ライズ・オブ・レッド』と『ゾンビーズ 4 バンパイアたちの夜明け』のキャストが集結したスペシャル・コンサートツアー。

北米各地のアリーナを舞台に繰り広げられたツアーでは、『ディセンダント』シリーズと『ゾンビーズ』シリーズの歴代ヒット楽曲を、新キャストたちが圧巻のパフォーマンスで披露しました。

観客も一体となって歌い、踊り、子どもから大人まで楽しめるエンターテインメントが実現！

さらに本作では、その興奮あふれるライブ映像に加え、舞台裏に密着したメイキングやキャストインタビュー、ここでしか見ることのできない秘蔵映像も届けられます。

日本発放送：特別編成「エレクトリック・ブルーム シーズンフィナーレ・パーティー！」

© 2025 Disney and its related entities

特別編成「エレクトリック・ブルーム シーズンフィナーレ・パーティー！」放送日時：2026年5月8日（金）19:00〜20:00

一挙放送放送日時：2026年5月4日（月・祝）〜5月6日（水・振休） 各日 12:45〜15:00

内容：これまでに放送した1話から15話をまとめてお届け

大人気ドラマシリーズ『エレクトリック・ブルーム 〜ガールズバンド・ストーリー』が、ついにフィナーレ！

日本発放送となる最新エピソード「大ブレイク」の前後編が、1時間の拡大枠で届けられます。

バンドが一躍注目を浴びる中、3人の成長と絆が試される必見のフィナーレ。

さらに、『ディセンダント』シリーズでおなじみのソフィア・カーソン氏がゲスト出演されます！

ファン必見のスペシャルエピソードです。

フィナーレ放送に向けて、5月4日から6日の3日間、エピソード 1からエピソード 15の全話15話を一挙放送。

これまでのストーリーを一気に振り返りクライマックスに備える絶好のチャンスです☆

『エレクトリック・ブルーム 〜ガールズバンド・ストーリー』#17「大ブレイク パート 2」あらすじ

© 2026 Disney and its related entities

大物音楽プロデューサー、ステファニー・ブラッドリーと仕事をすることになったエレクトリック・ブルーム。

期待に胸をふくらませて初のレコーディングに行きますが、ステファニーはエレクトリック・ブルームの個性もサウンドも無視して、新しいテクノバンドに変えようとします。

3人にキャラクターを割り当て、日常生活でも演じろと言うのです。

ジェイドは怒ってバンドを離れ、ポージーとルーカスの初デートもメチャクチャになってしまいます。

家族や友人とともに視聴したくなる、ディズニー・チャンネルが贈る夢と感動の4日間。

ディズニー・チャンネルにて2026年5月3日より放送される特別編成「ゴールデン・ミュージック・ウィーク」の紹介でした☆

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 『ディセンダント』や『ゾンビーズ』など人気作品を厳選！ディズニー・チャンネル 特別編成「ゴールデン・ミュージック・ウィーク」 appeared first on Dtimes.