4月26日、国内最高峰のレース「スーパーフォーミュラ」第3戦が、大分県のオートポリスで開催された。決勝レースを前に行われたセレモニーで、地元出身のアーティストが披露した圧倒的な歌唱力に注目が集まっている。【映像】話題を呼んだ新人歌手の美声（実際の様子）雨が降りしきる中、国歌独唱の大役を務めたのは、地元大分県出身の歌手・ミュージカル女優のRINONだ。2025年に歌手デビューしたばかりという彼女は、赤い傘を