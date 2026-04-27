4月26日、国内最高峰のレース「スーパーフォーミュラ」第3戦が、大分県のオートポリスで開催された。決勝レースを前に行われたセレモニーで、地元出身のアーティストが披露した圧倒的な歌唱力に注目が集まっている。

【映像】話題を呼んだ新人歌手の美声（実際の様子）

雨が降りしきる中、国歌独唱の大役を務めたのは、地元大分県出身の歌手・ミュージカル女優のRINONだ。2025年に歌手デビューしたばかりという彼女は、赤い傘を差したスタッフに見守られながら、マイクを前に凛とした表情で登場。実況を務めた田中大貴アナウンサーから紹介を受けると、オートポリスの広大なコースに響き渡る、透明感あふれる美声で「君が代」を歌い上げた。

デビュー間もない新人ながら、日本一速いドライバーたちが集う戦いの前にふさわしい、堂々としたパフォーマンスを披露。その荘厳な空気感と圧倒的なポテンシャルに、現地の観客のみならず、中継を見ていたファンも釘付けとなった。

この様子に、視聴者からはコメント欄で「誰？」「かわいいぞ」「キレイな君が代」「うっま」などの反響が続々と寄せられた。地元が生んだ新星アーティストの実力に、モータースポーツファンからも驚きと称賛の声が上がっている。

過酷なコンディションでのレースを前に届けられた彼女の歌声は、サーキットを訪れたファンやネットのファンに反響を呼んだ一幕となった。（ABEMA『スーパーフォーミュラ2026』／(C)JRP）