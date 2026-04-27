もしも愛するわが子が夢や目標を口にしたら……子がその夢や希望を叶えられるよう、できる限り協力したいと考えるのが親心でしょう。しかし、なかには子の夢を応援した結果「後悔」を口にする親もいるようです。小学生のころから医者を志していた20歳ひとり息子と、その夢を全力で応援してきた親の事例を紹介します。息子の夢のために…ヨウジさん（仮名・54歳）は、年収1,200万円の会社員です。3歳年下のカナコさん（仮名・51歳）