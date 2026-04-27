“日本一売れてるクルマ”に備わる「謎のミラー」が画期的！日本の道路でよく見かけるクルマといえば、ホンダ「N-BOX」を思い浮かべる人も多いでしょう。2011年12月の誕生以来、N-BOXは日本の軽自動車のスタンダードを塗り替え続けてきました。驚かされるのが、その販売実績です。最新の2025年度（2025年4月〜2026年3月）における国内新車販売では、N-BOXシリーズが19万8893台を記録し、堂々の第1位に輝きました。【画像】えぇ