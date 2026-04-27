“日本一売れてるクルマ”に備わる「謎のミラー」が画期的！

日本の道路でよく見かけるクルマといえば、ホンダ「N-BOX」を思い浮かべる人も多いでしょう。2011年12月の誕生以来、N-BOXは日本の軽自動車のスタンダードを塗り替え続けてきました。

驚かされるのが、その販売実績です。最新の2025年度（2025年4月〜2026年3月）における国内新車販売では、N-BOXシリーズが19万8893台を記録し、堂々の第1位に輝きました。

【画像】えぇぇっ！ これが駐車が上手くなる「謎のミラー」です！（30枚以上）

軽自動車部門では11年連続、普通車を含めた総合ランキングでも5年連続の首位という、まさに「日本で一番選ばれているクルマ」としての地位を不動のものにしています。

2023年に登場した現行の3代目モデルでは、先進の安全運転支援システム「ホンダセンシング」を全タイプに標準装備するなど、安全面もさらに進化。標準モデルのN-BOX、エアロモデルの「N-BOXカスタム」のほか、2024年9月にはSUVの雰囲気を取り入れた「N-BOXジョイ」が加わるなど、時代のニーズに合わせて多彩なラインナップを揃えます。

N-BOXがこれほど長く愛されるのは、独自のセンタータンクレイアウトによる広大な室内空間や、使い勝手の良い両側スライドドアといった「基本性能の高さ」があるからです。しかし、ユーザーが実際にハンドルを握った際、「本当に使いやすい」と実感させるのは、実は視界の端にあるような細やかな配慮だったりします。

その象徴的なアイテムが、助手席側のフロントピラー（窓枠）の根元に備えられた「ピタ駐ミラー」です。

初めてこのミラーを見た人は、その不思議な角度に驚くかもしれません。しかし、これこそが狭い道でのすれ違いや、駐車場で枠内にぴったり収めるときに威力を発揮する優れものなのです。

ピタ駐ミラーが映し出しているのは、運転席からは死角になりやすい「助手席側の前輪付近」です。カメラやモニターといった電子デバイスを使えば解決できる問題ですが、N-BOXはあえてアナログな手法を採っています。

その仕組みは、驚くほどシンプルで機能的。車外にあるサイドミラーの付け根付近にもう一つの小さな鏡が隠されており、そこに映ったタイヤ付近の映像を、室内のピタ駐ミラーへと反射させてドライバーに届けているのです。

初代モデルから受け継がれているピタ駐ミラーは、3代目となる現行モデルでさらに進化しました。以前は2つあった車内ミラーを1つに集約し、よりスッキリとした視界を実現。水平基調のフラットなダッシュボードと相まって、前方の見晴らしはさらに良くなっています。

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コストを抑えつつ、ドライバーの「困った」を確実に解消する。こうした細やかな気配りの積み重ねこそが、N-BOXが長年にわたって日本中のファミリーから愛され、王座を守り続けている本当の理由なのかもしれません。