男子マラソンで歴史的な世界記録が生まれました。ケニアの選手が史上初めて2時間の壁を破る偉業達成です。ロンドンの市街地を走るロンドンマラソン。中間地点を1時間29秒で通過したケニアのセバスチャン・サウェ選手は激しいトップ争いとなる中後半さらにペースをあげ一人飛び出します。サウェ選手はこれまでの記録を1分以上も更新する1時間59分30秒の世界新記録でフィニッシュ。2位の選手とともに人類初の2時間切りを果たしました