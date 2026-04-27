TBSは、バラエティ番組『今夜復活!!8時だョ！全員集合』を5月4日午後6時30分から放送する。ザ・ドリフターズの名作コントが2時間半スペシャルでよみがえり、永尾柚乃ら出演者も大興奮の内容となる。【写真】ザ・ドリフターズ、当時の5ショット『8時だョ！全員集合』は1969年10月から1985年9月まで約16年にわたり放送された国民的人気番組だ。ザ・ドリフターズによるコントや大規模な舞台演出で人気を博し、最高世帯視聴率50．5