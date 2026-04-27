『8時だョ！全員集合』GWに再び復活
TBSは、バラエティ番組『今夜復活!!8時だョ！全員集合』を5月4日午後6時30分から放送する。ザ・ドリフターズの名作コントが2時間半スペシャルでよみがえり、永尾柚乃ら出演者も大興奮の内容となる。
【写真】ザ・ドリフターズ、当時の5ショット
『8時だョ！全員集合』は1969年10月から1985年9月まで約16年にわたり放送された国民的人気番組だ。ザ・ドリフターズによるコントや大規模な舞台演出で人気を博し、最高世帯視聴率50．5％を記録。数々の流行語やギャグを生み出し、現在もバラエティの金字塔とされている。
今回は“今夜復活!!”シリーズ第4弾として放送。2026年4月上旬には、第1回公開収録が行われた三鷹市公会堂に約300人の家族が集結し、厳選された傑作コントを鑑賞した。
ゲストには飯尾和樹（ずん）、永尾柚乃、なすなかにし、本田望結が出演。飯尾は小学生時代に公開放送へ参加した経験を持ち、「土曜の夜に『全員集合』があるから1週間の小学校をがんばれた！」と当時を振り返る。
一方、9歳の永尾は「ザ・ドリフターズさんは宇宙一、好き！大好きです！」と熱烈なファンぶりを告白。「誕生日プレゼントにママにDVDを買ってもらっていました」と語り、スクリーンに映るコントに目を輝かせた。
番組では、社会現象となったヒットギャグや人気コーナーに加え、当時のトップアイドルとの共演コント、さらに1969年から1985年の本放送以降、地上波では放送されていない“超貴重コント”も放送予定。世代を超えて楽しめる内容となる。
【写真】ザ・ドリフターズ、当時の5ショット
『8時だョ！全員集合』は1969年10月から1985年9月まで約16年にわたり放送された国民的人気番組だ。ザ・ドリフターズによるコントや大規模な舞台演出で人気を博し、最高世帯視聴率50．5％を記録。数々の流行語やギャグを生み出し、現在もバラエティの金字塔とされている。
ゲストには飯尾和樹（ずん）、永尾柚乃、なすなかにし、本田望結が出演。飯尾は小学生時代に公開放送へ参加した経験を持ち、「土曜の夜に『全員集合』があるから1週間の小学校をがんばれた！」と当時を振り返る。
一方、9歳の永尾は「ザ・ドリフターズさんは宇宙一、好き！大好きです！」と熱烈なファンぶりを告白。「誕生日プレゼントにママにDVDを買ってもらっていました」と語り、スクリーンに映るコントに目を輝かせた。
番組では、社会現象となったヒットギャグや人気コーナーに加え、当時のトップアイドルとの共演コント、さらに1969年から1985年の本放送以降、地上波では放送されていない“超貴重コント”も放送予定。世代を超えて楽しめる内容となる。