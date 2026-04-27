日本のマイル王ジャンタルマンタルは、道中こそ好位の3番手で流れに乗ったものの、直線では早々に手応えが鈍り後退。13着に敗れた。スタートでやや後手を踏みながらもリカバリーして前目の位置を確保したが、勝負どころでは余力がなく、最後は抵抗することができなかった。昨年暮れの香港マイルと同じような結果となってしまい、現状では香港の馬場適性などを含めた課題を残す結果に終わった。13着ジャンタルマンタル川田将雅