日本のマイル王ジャンタルマンタルは、道中こそ好位の3番手で流れに乗ったものの、直線では早々に手応えが鈍り後退。13着に敗れた。スタートでやや後手を踏みながらもリカバリーして前目の位置を確保したが、勝負どころでは余力がなく、最後は抵抗することができなかった。昨年暮れの香港マイルと同じような結果となってしまい、現状では香港の馬場適性などを含めた課題を残す結果に終わった。

13着 ジャンタルマンタル

川田将雅騎手

「まずは無事にゴールまで走ってくれたことに感謝しています。実績を積み自信を持って挑んだ2度目の香港なので、この走り、この結果になってしまったことが非常に残念です」

高野友和調教師

「体の張りや見た目も良くて、状態の良さを感じてはいたのですが、レースを終わってみると、もう少し覇気があっても良かったかもしれません」

レース結果、詳細は下記のとおり。

4月26日、香港・シャティン競馬場で行われた、香港チャンピオンズデー7R・チャンピオンズマイル（G1・3歳上・芝1600m・14頭立て・1着賞金1344万香港ドル＝約2億7000万円）で、H.ボウマン騎乗、マイウィッシュ（せん5・M.ニューナム）が勝利した。2着にキャップフェラ（せん5・K.ルイ）、3着にドックランズ（牡6・H.ユースタス）が入った。勝ちタイムは1:32.37（良）。

日本馬、J.モレイラ騎乗のシュトラウス（牡5・美浦・武井亮）は12着、川田将雅騎乗のジャンタルマンタル（牡5・栗東・高野友和）は13着敗退。

【チャンピオンズマイル】香港馬マイウィッシュが混戦を制す…ジャンタルマンタルら日本勢は着外

チャンピオンズマイル・マイウィッシュとH.ボウマン騎手

勝利したのは香港馬のマイウィッシュ

香港馬マイウィッシュがゴール前の混戦を抜け出し、勝利を飾った。ジャンタルマンタルはスタートひと息もすぐにリカバリーして3番手へ。直後にシュトラウスが続く形で流れに乗った。レースは道中こそ隊列が落ち着いていたが、勝負どころで一気に各馬が動いて密集する展開に。ヴォイッジバブルが外から進出し、直線では馬群が凝縮。ジャンタルマンタルも抜け出しを図ったが手応えで見劣りし後退。シュトラウスも接触する場面があり、徐々に位置を下げた。ゴール前では混戦の中からマイウィッシュが差し脚を伸ばして抜け出し、日本勢は厳しい結果となった。

【全着順】

1着 マイウィッシュ

2着 キャップフェラ

3着 ドックランズ

4着 インビンシブルアイビス

5着 ヴォイッジバブル

6着 サンライトパワー

7着 ギャラクシーパッチ

8着 チェンチェングローリー

9着 コパートナープランス

10着 リトルパラダイス

11着 ラッキースワイネス

12着 シュトラウス・日 J.モレイラ

13着 ジャンタルマンタル・日 川田将雅

14着 レッドライオン