仕事に対して真面目で熱心な人ほど、理不尽な扱いを受けたときの絶望は深いものだ。ガールズちゃんねるに4月21日、「最低限の仕事【静かな退職】」というトピックが立ち、大きな反響を呼んだ。トピ主は、直属の上司のさらに上の上司から、露骨に嫌われていると感じている女性だ。「もう最低限の仕事しかしたくないと思っています。」自身の窮状をそう嘆くトピ主。設備投資やきつい納期について意見したことが原因で「面倒なやつ」