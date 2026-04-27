日本人初のNFL選手誕生へ――。ハワイ大のキッカー松澤寛政（27）が25日（日本時間26日）、米プロフットボールNFLのレイダーズとドラフト外新人として契約した。NFL公式サイトと同大のX（旧ツイッター）が発表した。23日から3日間行われたドラフト会議では日本人初となる指名は受けられなかったが、終了後に電撃契約。今後は9月上旬の開幕ロースター（登録選手）入りを目指してキャンプなどでアピールする。夢のスタートライン