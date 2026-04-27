日本人初のNFL選手誕生へ――。ハワイ大のキッカー松澤寛政（27）が25日（日本時間26日）、米プロフットボールNFLのレイダーズとドラフト外新人として契約した。NFL公式サイトと同大のX（旧ツイッター）が発表した。23日から3日間行われたドラフト会議では日本人初となる指名は受けられなかったが、終了後に電撃契約。今後は9月上旬の開幕ロースター（登録選手）入りを目指してキャンプなどでアピールする。

夢のスタートラインに立った。野球のMLB、バスケットボールのNBA、アイスホッケーのNHLを合わせた北米4大プロスポーツで唯一、日本勢がプレーしたことのないNFL。7巡目まで計257人が指名されたドラフト会議で松澤の名前が呼ばれることはなかったが、直後に吉報が舞い込んだ。地元メディアによると複数球団が強い関心を示し、レイダーズと3年のFA契約で合意。松澤は「まだ実感はないが、サインできたことに感謝している。NFLでキャリアを始められることを光栄に思う」と感慨を込めた。

異色の道のりを歩んだ。アメフトは20歳まで未経験。千葉・幕張総合高時代はサッカー部でFWだった。転機は浪人時代。大学受験に2度失敗し、父の勧めで米国を旅した。現地観戦したNFLに魅了され、新たな夢ができた。

帰国後、近所の公園でキックの練習を始めた。YouTubeの動画を見よう見まね。アルバイト生活で資金をため、独学でキックと英語を磨いた。約2年後に米短大に進み、23年夏に編入したハワイ大で頭角を現した。25年に全米大学体育協会（NCAA）1部上位カテゴリーのFBSで、開幕から25回連続フィールドゴール成功のタイ記録を達成した。愛称は「Tokyo Toe（東京の爪先）」。キック一筋で成り上がり「アピールポイントは正確性。とにかく一本、一本、集中して決めるということを大事にしていきたい」と言った。

今週末から新人ミニキャンプに合流。最終的に80人から53人に絞り込まれる登録枠を目指し、9月上旬の開幕まで競争が続く。日本人初となるNFL選手に生き残れば、初年度の最低年俸88万5000ドル（約1億4000万円）を手にする。

「NFL選手になって満足するのではなく、長いキャリアで成功できるようにと強く思っている」。運命を変えた米国旅行で目にしたのが、レイダーズの試合だった。運命の糸に導かれるように、松澤のアメリカンドリームが幕を開けた。

◇松澤 寛政（まつざわ・かんせい）1999年（平11）1月8日生まれ、千葉県市川市出身の27歳。幕張総合高サッカー部ではFWとして活躍し、3年時は選手権千葉県大会ベスト8。21年に米オハイオ州ネルソンビルの公立2年制ホッキング大に留学。23年にハワイ大に編入し、25年は全米トップとなるフィールドゴール成功率96.2％を記録し、オールアメリカンチームに選出。今年1月にはドラフト指名候補によるオールスター戦にも出場。大リーグ・大谷翔平投手に憧れ、背番号は同じ17。1メートル88、91キロ。

▽NFL 米国に本拠を置く32チームから成るアメリカンフットボールの最高峰。創設は1920年。AFCとNFCの2カンファレンスに分かれ、毎年2月ごろに開催される優勝決定戦「スーパーボウル」で王者を決める。レギュラーシーズンの観客動員は1試合平均6万7000人以上と北米4大プロスポーツで圧倒的な人気を誇る。莫大（ばくだい）なスポンサー収入やテレビ放映権により米経済誌フォーブスが公表した25年度の世界のスポーツチームの資産価値ランキングでは50位以内に30チームがランクインしている。

≪NFL入りに近づいた日本人≫

☆LB河口正史 02年と03年に49ersのキャンプ、オープン戦に参加。

☆WR木下典明 07年にファルコンズでプレシーズンゲームに出場。ロースターには残れなかったが、翌シーズンも日本人選手として初めてシーズン終了まで同行する外国人練習生に選ばれた。

☆WR栗原嵩 13年にレーベンズのルーキーミニキャンプでアピールし、夏のキャンプにも招待されたがビザの問題で見送りとなった。

☆RB李卓 21年に北米以外の選手を発掘するプログラム「インターナショナル・プレーヤーズ・パスウエー」の候補生に選ばれ参加も、NFLチームの練習生契約には至らなかった。

☆DL花田秀虎 相撲の元アマチュア横綱から転向し、23年に渡米してコロラド州立大に編入。今年2月にNFL挑戦に一区切り付けることを表明。