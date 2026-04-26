女子プロレスのスターダムは26日、横浜アリーナで「ALLSTARGRANDQUEEENDOM2026」を行った。メインのワールド・オブ・スターダム王者の上谷沙弥は挑戦者の玖麗さやかに敗れ10度目の防衛に失敗した。いきなり場外に出ると沙弥様はチェーンを持ち出し、玖麗の首にかけてコーナーで絞首刑。その後、玖麗が沙弥様を投げれば、沙弥様もブロックバスターで投げ捨てた。リングになんとか戻った玖麗は沙弥様は5分すぎ、かかと落