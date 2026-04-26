女子プロレスのスターダムは26日、横浜アリーナで「ALL STAR GRAND QUEEENDOM2026」を行った。

メインのワールド・オブ・スターダム王者の上谷沙弥は挑戦者の玖麗さやかに敗れ10度目の防衛に失敗した。

いきなり場外に出ると沙弥様はチェーンを持ち出し、玖麗の首にかけてコーナーで絞首刑。その後、玖麗が沙弥様を投げれば、沙弥様もブロックバスターで投げ捨てた。リングになんとか戻った玖麗は沙弥様は5分すぎ、かかと落とし。10分すぎ、沙弥様はフライングニー。玖麗がコーナーに上ったところを沙弥様がフランケンシュタイナー。しかし、背中に玖麗のときめきスピアー、正面からときめきスピアーを浴びてしまう。沙弥様も意地で立ち上がるとスタークラッシャーを決める。ビッグブーツで倒す沙弥様に玖麗は中野たむから受けついだバイオレットシューティング4連発。裸絞めでピンチになる。20分すぎ、沙弥様はコーナーの上から雪崩式スタークラッシャーを放つもカウント2。25分すぎ、渡辺桃が乱入してコズエンも加勢。バイオレットスクリュードライバーは返したものの、ときめきスピアー、27分5秒、玖麗の火の鳥スプラッシュからの片エビ固めで沙弥様が敗れ、10度目の防衛はならなかった。

マイクを持った沙弥様は「沙弥様のその赤いベルト、少しの間だけ、おまえに貸しといてやるから大切にしとけよ。私がすぐ奪い返しにいってやるよ」と玖麗と言い争うも涙を流しながら花道を静かに引き揚げた。

バックステージでも涙にくれる沙弥様は「私の赤いベルト、赤いベルトもまだまだやりたいことがあったのに、今は言葉になりません。私は絶対にここでは終わらないので、それだけは言っておきます」というといつもの沙弥様とは違い、力なく控室に消えた。