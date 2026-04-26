スバルの「3列・7人乗りSUV」に再注目！現在のスバルはSUVを中心としたラインナップとなっており、国内で販売されているモデルに多人数乗車が可能なミニバンは存在しません。しかし、かつては7人乗りを可能にしたモデルがありました。それが、クロスオーバーモデルである「エクシーガ クロスオーバー7」です。【画像】超カッコいい！ これがスバルの「3列・7人乗りSUV」です！（30枚以上）エクシーガ クロスオーバー7のルー