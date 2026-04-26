スバルの「3列・7人乗りSUV」に再注目！

現在のスバルはSUVを中心としたラインナップとなっており、国内で販売されているモデルに多人数乗車が可能なミニバンは存在しません。

しかし、かつては7人乗りを可能にしたモデルがありました。それが、クロスオーバーモデルである「エクシーガ クロスオーバー7」です。

【画像】超カッコいい！ これがスバルの「3列・7人乗りSUV」です！（30枚以上）

エクシーガ クロスオーバー7のルーツは、2008年に登場した「エクシーガ」にあります。

エクシーガは当時の「レガシィツーリングワゴン」4代目モデルをベースに開発され、3列シートを備えた7人乗りワゴンとして誕生。その後、2015年にこのエクシーガを大幅に改良し、SUVとしての性格を強めて登場したのがエクシーガ クロスオーバー7です。

そのスタイルはステーションワゴンの車高を高くしたようなシルエットで、レガシィから派生したクロスオーバーモデル「レガシィ アウトバック」の7人乗り仕様ともいえる独特の立ち位置を築いていました。

スバルはこのエクシーガ クロスオーバー7をミニバンではなく「7シーターSUV」と称していたのですが、それには理由があります。外観にオーバーフェンダーなどを装着してSUV風に仕立てるだけでなく、最低地上高を元のエクシーガより20mm高い170mmに設定し、悪路走破性を高めていたからです。

パワートレインは、2.5リッター水平対向4気筒エンジンとリニアトロニックCVTに、スバル独自のシンメトリカルAWDを組み合わせることで、キャンプ場の未舗装路や雪道でも安定した走行を可能にしていました。

車内環境にも独自の工夫が見られました。3列すべての座席で快適に過ごせるよう、後列に行くほど着座位置が高くなる「シアターレイアウト」を採用。これにより、3列目の乗員も前方の視界が遮られにくく、大人がしっかり座れるクッション性とスペースが確保しています。

安全面では、運転支援システム「アイサイト（ver.2）」を搭載し、ファミリーカーとしての安心感を高めていたのも特徴です。

しかし、エクシーガ クロスオーバー7は登場から約2年後の2017年に生産を終了しました。これ以降、スバルの国内向けラインナップから3列シート車は姿を消しています。

その背景には、日本の多人数乗り市場ではスライドドアの需要が非常に高いという事情があります。

スバルのメカニズムである水平対向エンジンの縦置きレイアウトは、構造上トランスミッションがキャビン側に食い込むため、効率的な箱型ミニバンを設計することが技術的に困難でした。

また、スバルユーザーがファミリー層であっても走行性能や運転する楽しさを重視する傾向にあり、一般的なミニバンの特性と折り合いがつきにくかったことも要因とされています。

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現在、スバルはステーションワゴンやSUV、ハッチバックといった得意分野に車種を絞り込む戦略をとる一方で、次世代の電動化戦略を加速させています。

近年では「クロストレック」や「フォレスター」にストロングハイブリッド仕様を追加。さらに、トヨタとの共同開発による「ソルテラ」や「トレイルシーカー」といったBEV（バッテリーEV）を投入し、新たな走りの価値を提案しています。

そして、2026年4月に開催された「ニューヨーク国際オートショー」では、3列SUVの新型BEVとして新型「ゲッタウェイ」を世界初公開しました。

BEVならではのパッケージングを活かした新型ゲッタウェイは、広大な室内空間とスバルらしい走行性能を両立した、次世代の多人数乗りSUVとして大きな注目を集めています。

今後日本市場へ導入されるかは明らかではありませんが、もし導入が実現すれば、エクシーガ クロスオーバー7以来となる「多人数で乗れるスバル車」の復活となり、多くのスバルファンにとって期待の膨らむニュースといえるでしょう。