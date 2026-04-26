女子プロレスラーでグラビアアイドルのウナギ・サヤカ（39）が4月20日、Instagramを更新。ビキニを着用したグラビア姿を公開した。 【画像】女子バレー日本代表24歳美女のTシャツ姿に「キュン死してまうわ」「モデル顔負けの可愛さでヤバい」と反響続々 公開されたのは、ウナギが黄色のビキニを着用し、伏し目がちな表情を浮かべる画像。小麦色の肌に黄色がよく映え、肉体美あふれる1枚になっている。