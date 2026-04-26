飯塚オートのSG「第45回オールスター」は3日目を迎えた。8Rは久門徹がスタートを決めて今節初白星。2、2、1着と安定感十分だ。道中のハイライトは若井友和（52＝川口）のファイトあふれる走り。3番手を走っていた鈴木圭一郎に忍び寄り、最終周回で見事にパス。3着へと滑り込んでみせた。「凄かった！」と称賛する川口の仲間に「ここだよ、ここ」と腕を叩いてみせた若井。「でも（永井）大介には負けるよ。外を回しての3着