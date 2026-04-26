2026年4月24日、中国メディアの海峡都市報は、山東省青島市城陽区の交差点で2本のポールに監視カメラが十数台密集して設置されているとしてネットで注目を集めていると報じた。記事は、あるネットユーザーが青島市城陽区の黒龍江中路と山河路の交差点で、2本の監視カメラ用ポールにカメラがびっしりと設置されていると投稿し、注目を集めたと紹介。投稿された写真によると、交差点の上下両方向にかかる2本のアーチ型ポールを埋める