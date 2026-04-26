【モデルプレス＝2026/04/26】韓国の歌手・女優のIU（アイユー）が4月25日、自身のInstagramを更新。韓国俳優のビョン・ウソクとのW主演で、Disney＋（ディズニープラス） にて配信中のドラマ『21世紀の大君夫人』でのオフショットを公開し反響を呼んでいる。【写真】32歳人気韓国女優「大人っぽくて素敵」美脚透ける黒タイツ姿◆IU、黒タイツから美脚スラリIUは「第5話の舞台裏。ついに6人目の女性か」（※日本語訳）とつづり、ビ