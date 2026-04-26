IU、ミニワンピ×黒タイツで美脚スラリ「21世紀の大君夫人」オフショットに反響「さすがの着こなし」「シルエットが美しい」
【モデルプレス＝2026/04/26】韓国の歌手・女優のIU（アイユー）が4月25日、自身のInstagramを更新。韓国俳優のビョン・ウソクとのW主演で、Disney＋（ディズニープラス） にて配信中のドラマ『21世紀の大君夫人』でのオフショットを公開し反響を呼んでいる。
【写真】32歳人気韓国女優「大人っぽくて素敵」美脚透ける黒タイツ姿
IUは「第5話の舞台裏。ついに6人目の女性か」（※日本語訳）とつづり、ビョンとの2ショットや衣装姿などのオフショットを複数枚投稿。肩掛けスタイルの黒のジャケット、花柄のミニ丈ワンピースに黒タイツとモノトーンの衣装ショットでは、スラリと伸びる脚のラインが映えている。
この投稿にファンからは「オフショット嬉しすぎる」「2ショット尊い」「脚綺麗すぎ」「大人っぽくて素敵」「さすがの着こなし」「シルエットが美しい」「見惚れちゃう」など反響が寄せられている。
このドラマの舞台はもしも 21 世紀の韓国に王室が存続していたら、という架空の現代。韓国最大の財閥家の次⼥ソン・ヒジュ（IU）と名ばかりの称号だけしか持たない孤独な王子イ・アン大君（ビョン・ウソク）が出会うことで、運命や身分の壁を超え、人生を切り開いていく新時代の王道ロマンティック・コメディとなっている。（引用 Disney＋ ナビから）（modelpress編集部）
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【写真】32歳人気韓国女優「大人っぽくて素敵」美脚透ける黒タイツ姿
◆IU、黒タイツから美脚スラリ
IUは「第5話の舞台裏。ついに6人目の女性か」（※日本語訳）とつづり、ビョンとの2ショットや衣装姿などのオフショットを複数枚投稿。肩掛けスタイルの黒のジャケット、花柄のミニ丈ワンピースに黒タイツとモノトーンの衣装ショットでは、スラリと伸びる脚のラインが映えている。
◆IUの投稿に反響
この投稿にファンからは「オフショット嬉しすぎる」「2ショット尊い」「脚綺麗すぎ」「大人っぽくて素敵」「さすがの着こなし」「シルエットが美しい」「見惚れちゃう」など反響が寄せられている。
このドラマの舞台はもしも 21 世紀の韓国に王室が存続していたら、という架空の現代。韓国最大の財閥家の次⼥ソン・ヒジュ（IU）と名ばかりの称号だけしか持たない孤独な王子イ・アン大君（ビョン・ウソク）が出会うことで、運命や身分の壁を超え、人生を切り開いていく新時代の王道ロマンティック・コメディとなっている。（引用 Disney＋ ナビから）（modelpress編集部）
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