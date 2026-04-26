お笑いコンビ・さらば青春の光の東ブクロが、きょう26日深夜放送のテレビ大阪バラエティー番組『勇者東ブクロがRPGみたいに街ブラさんぽする旅番組』（深2：00〜2：30）に出演し、自由すぎるロケを繰り広げる。【写真】東ブクロvs黒嵜菜々子、事務所NG寸前（？）のヌルヌル対決東ブクロが街をぶらりと散歩し、その魅力を発見していく新感覚の旅番組。行く先々で仲間を増やしてパーティを編成し、ラストダンジョンの攻略を目指