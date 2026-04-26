恋愛リアリティーショーで“かわいい”と話題…大学最強テニス部で発見 東ブクロのロケ番組で紛れ込み
お笑いコンビ・さらば青春の光の東ブクロが、きょう26日深夜放送のテレビ大阪バラエティー番組『勇者東ブクロがRPGみたいに街ブラさんぽする旅番組』（深2：00〜2：30）に出演し、自由すぎるロケを繰り広げる。
【写真】東ブクロvs黒嵜菜々子、事務所NG寸前（？）のヌルヌル対決
東ブクロが街をぶらりと散歩し、その魅力を発見していく新感覚の旅番組。行く先々で仲間を増やしてパーティを編成し、ラストダンジョンの攻略を目指す。前代未聞のロールプレイングを見届けるのは、「さらば青春の光」の名づけ親、みなみかわ。一体何が起こるのか。
勇者・東ブクロが仲間を求めて訪れたのは、日本大学テニス部の学生寮。全日本大学対抗テニス王座決定試合で2024年、25年と団体戦を連覇し、今年は3連覇を狙う大学テニス界の絶対王者。そのテニス部にマネージャーとして紛れていたのが、恋愛リアリティーショーで“かわいい”と話題の高橋かのだった。
ここでは「サーブ10球中、1球でも返せたら仲間にできる」というゲームに挑戦。大学テニス最高峰チームの強烈なサーブを返せるか。さらに、なぜか男子学生を仲間に入れようとする東ブクロに、みなみかわが「意味が分からんロケしてる」と大混乱となる。
■出演者
東ブクロ（さらば青春の光）
みなみかわ
黒嵜菜々子、高橋かの、塚越愛実
【写真】東ブクロvs黒嵜菜々子、事務所NG寸前（？）のヌルヌル対決
東ブクロが街をぶらりと散歩し、その魅力を発見していく新感覚の旅番組。行く先々で仲間を増やしてパーティを編成し、ラストダンジョンの攻略を目指す。前代未聞のロールプレイングを見届けるのは、「さらば青春の光」の名づけ親、みなみかわ。一体何が起こるのか。
ここでは「サーブ10球中、1球でも返せたら仲間にできる」というゲームに挑戦。大学テニス最高峰チームの強烈なサーブを返せるか。さらに、なぜか男子学生を仲間に入れようとする東ブクロに、みなみかわが「意味が分からんロケしてる」と大混乱となる。
■出演者
東ブクロ（さらば青春の光）
みなみかわ
黒嵜菜々子、高橋かの、塚越愛実