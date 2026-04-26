「つわりで苦しいなら、正直妊娠を喜べない」。待望の第2子を授かったはずの夫婦の間に、冷酷な言葉が突き刺さりました。弁護士ドットコムに、妊娠中の女性から切実な相談が寄せられています。女性は第2子を妊娠中ですが、つわりがひどく話すこともままならない状態です。しかし、夫は労わるどころか「態度がそっけない」と逆ギレ。さらに、義母に対して妻の愚痴をメールで送るなど、精神的に追い詰める行為を繰り返しているそうで