つわりで苦しむ妊娠中の妻に「態度がそっけない。妊娠喜べない」、モラハラがやばい夫と離婚したい
「つわりで苦しいなら、正直妊娠を喜べない」。待望の第2子を授かったはずの夫婦の間に、冷酷な言葉が突き刺さりました。弁護士ドットコムに、妊娠中の女性から切実な相談が寄せられています。
女性は第2子を妊娠中ですが、つわりがひどく話すこともままならない状態です。
しかし、夫は労わるどころか「態度がそっけない」と逆ギレ。さらに、義母に対して妻の愚痴をメールで送るなど、精神的に追い詰める行為を繰り返しているそうです。
幸せなはずの妊娠期間が、夫の言動によって絶望へと変わるケースは少なくありません。身重の妻への言動は、法的にどう評価されるのでしょうか。離婚・男女トラブルにくわしい林本悠希弁護士に聞きました。
●モラハラ認定はあり得る
──女性は離婚も考えているようです。夫の言動はモラハラにあたるでしょうか。
新しい命を授かり、心身ともに不安定な時期に、最も頼りにしたいパートナーから心ない言葉をかけられるのは、本当にお辛いこととお察しします。
まず、夫の言動が「モラハラ（精神的虐待）」にあたる可能性はあります。特に、妊娠という特別な事情があるなかで、必要な配慮を欠き、暴言や無視、家族まで巻き込んだ非難を行うことは、夫婦の協力義務に反する行為といえます。
ただし、法的に「不法行為」として慰謝料が認められるためには、単発の言動のみでは難しく、その言動が継続的であり、婚姻関係を破綻させるほど強固なものであるということに加えて、それを裏付ける客観的な証拠が必要です。
たとえば、暴言の録音やメッセージのスクリーンショット、医師による診断書などが重要になります。
なお、夫の言動が、離婚事由である「婚姻を継続しがたい重大な事由」として考慮される可能性は十分あります。
【取材協力弁護士】
林本 悠希（はやしもと・ゆうき）弁護士
大阪大学高等司法研究科卒業、2018年弁護士登録、大阪弁護士会所属。2021年1月P&M法律事務所を設立。離婚・男女問題、交通事故、相続・遺言、刑事事件などに注力。弁護士になる前は歌手を目指していた。
事務所名：P&M法律事務所
事務所URL：https://pandmlo.com/