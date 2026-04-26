日本ハムの有原はここまでNPB通算99勝。26日のオリックス戦に勝てば通算100勝に到達する。通算登板数は202試合に達しているが、先発が198試合で救援は4試合。ただし、99勝のうち救援で挙げた勝利はない。通算100勝を全て先発でマークすると、23年小川（ヤクルト）以来10人目になる。今季オリックス戦は4月5日に先発登板し、7回2失点で勝利投手。通算では自身カード別最多の29勝（12敗）と相性は悪くない。日本ハムは現在3