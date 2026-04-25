FE名古屋に勝利し、喜ぶ長崎の選手たち＝名古屋市枇杷島スポーツセンターバスケットボールのりそなBリーグ1部（B1）は25日、名古屋市枇杷島スポーツセンターなどで13試合が行われ、長崎の西地区優勝が決まった。FE名古屋を83―73で退け、45勝目（12敗）を挙げた。東地区2位の群馬、3位千葉J、4位A東京がプレーオフのチャンピオンシップ（CS）進出を決め、CSを戦う8チームが出そろった。群馬は北海道に105―65、千葉Jは広島に83