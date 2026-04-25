4月24日、愛知県岡崎市で『五万石藤まつり2026』が開催された。そのオープニングセレモニー内で、アイドルグループ『M!LK』のメンバーで俳優の佐野勇斗が岡崎観光伝道師任命式に登壇。近影が公開されたのだが、ファンはその姿に騒然となっている。同日、岡崎市の観光情報を提供する『岡崎おでかけナビ』の公式Xが、《観光伝道師8年目の活動にもぜひご注目ください！！》と佐野にエールを送るとともに、彼と岡崎市長のツーショ