ピアニストでグラビアアイドルの音羽美奈（27）が19日までに、自身のインスタグラムを更新。着物姿を投稿した。「＃水戸」「＃偕楽園」「＃日本三名園」のハッシュタグをつけ、茨城県の観光名所でもある梅林で有名な偕楽園を訪れた様子を公開した。梅の花が咲き誇る下で、白やピンクの着物ショットをアップ。「横顔、好きな人いる？」とファンに呼びかけ、水戸黄門とのツーショットも披露した。ファンやフォロワーからも「情緒あふ