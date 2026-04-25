ピアニストでグラビアアイドルの音羽美奈（27）が19日までに、自身のインスタグラムを更新。着物姿を投稿した。

「＃水戸」「＃偕楽園」「＃日本三名園」のハッシュタグをつけ、茨城県の観光名所でもある梅林で有名な偕楽園を訪れた様子を公開した。梅の花が咲き誇る下で、白やピンクの着物ショットをアップ。「横顔、好きな人いる？」とファンに呼びかけ、水戸黄門とのツーショットも披露した。

ファンやフォロワーからも「情緒あふれる美しいさ、最高です」「眩しいくらい可愛い」「お似合い」「全てが完璧」「国宝」などのコメントが寄せられている。

音羽は北海道出身。3歳からピアノを習い始め、フェリス女学院大音楽学部演奏学科を卒業し、ピアニストとして活動中。大学時代にコスプレやグラビアのイベントに参加。「みなぽち」の名前でコスプレーヤーなどの活動を開始してSNSで注目を集め、24年5月に1stDVD「shining body」を発売。25年1月の3rdDVD「ピアニッシモ」発売時に音羽美奈に改名。同4月に「週刊プレイボーイ」で初グラビア。バストは98センチHカップ。ゼロイチファミリア所属。趣味は乗馬、美術館巡り。