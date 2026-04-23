食品に力を入れた「ドン・キホーテ」、「ロビン・フッド」があす愛知県あま市にオープンします。 【写真を見る】食品に注力！｢ドン・キホーテ｣の新業態｢ロビン・フッド｣ 全国1号店が24日にオープン おにぎり85円･弁当322円 愛知･あま市 ピアゴ甚目寺店の跡地に24日オープンするのは、「ドン・キホーテ」の運営会社による新業態「ロビン・フッド」の全国1号店です。 （ロビン・フッド甚目寺