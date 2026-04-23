食品に力を入れた「ドン・キホーテ」、「ロビン・フッド」があす愛知県あま市にオープンします。

【写真を見る】食品に注力！｢ドン・キホーテ｣の新業態｢ロビン・フッド｣ 全国1号店が24日にオープン おにぎり85円･弁当322円 愛知･あま市

ピアゴ甚目寺店の跡地に24日オープンするのは、「ドン・キホーテ」の運営会社による新業態「ロビン・フッド」の全国1号店です。

（ロビン・フッド甚目寺店 小島右士店長）

「来店頻度を高めていきたい」

ロビン・フッドの商品は、約6割が食品。ウリは「圧倒的な安さ」です。「おにぎり」は1つ85円から。手羽先は1本106円、カレーコロッケや白身フライのお弁当は322円です。

レンジだけ フライパンだけでできる料理も！

コンセプトは、食品に力を入れたドン・キホーテ。ほかにもこんな商品が…



（ロビン・フッド 柳原巧弥さん)

「こちらは一食完結型で、肉と野菜が入っている」

チキンステーキは、容器にかけられたラップに穴をあけ、レンジであたためるだけ。コーンやジャガイモも一緒に入っていて、調理のスピードにこだわった商品です。

さらに、フライパンで焼くだけの魚料理も。

5月は豊川市と岐阜県笠松町 6月には三重県四日市市に

（ロビン・フッド 柳原巧弥さん)

「全品骨をとった魚を使用しているので、フライパンで7分で簡単にできる商品」



安さだけでなく「楽」な調理をめざした商品開発にもこだわりが。

「驚楽の殿堂 ロビン・フッド」は、甚目寺店が24日、愛知県あま市にオープン。5月は豊川市と岐阜県笠松町、6月には三重県四日市市にオープンする予定です。