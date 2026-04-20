２０日未明、大阪府門真市の長屋で火事があり、住人とみられる７０代の男性と連絡が取れていません。 ２０日午前2時半ごろ、門真市石原町で「近くの長屋が燃えている」と近所に住む女性から通報がありました。 消防などによりますと、火は約２時間２０分後にほぼ消し止められましたが、木造２階建ての７軒棟続きの長屋が焼けたほか付近の住宅にも延焼しているということです。 けが人はいまのところ確認されていませんが、長屋