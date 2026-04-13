Image: Binge 以前、見ようとしている映画に自分が苦手な表現が含まれているかを事前に確認できるサービスを紹介したことがあります。ネタバレ込みで作品を楽しむかどうかは人それぞれですが、最近は「心の準備をしてから観たい」という人も増えているようです。そんな流れの延長なのか、今度はジャンプスケアのタイミングを教えてくれるアプリが登場しました。心の準備ができるジャンプスケ