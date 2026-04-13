Image: Binge

以前、見ようとしている映画に自分が苦手な表現が含まれているかを事前に確認できるサービスを紹介したことがあります。ネタバレ込みで作品を楽しむかどうかは人それぞれですが、最近は「心の準備をしてから観たい」という人も増えているようです。そんな流れの延長なのか、今度はジャンプスケアのタイミングを教えてくれるアプリが登場しました。

心の準備ができるジャンプスケア通知

ジャンプスケアとは、主にホラー映画で使われる、突然大きな音や映像で観客を驚かせる演出のこと。ホラーに慣れている人ならタイミングを予測できることもありますが、苦手な人にとってはかなり強烈な体験ですよね。そんな人に向けたアプリが「Binge」です。

映画を再生するタイミングでアプリのLive Activityを開始すると、ジャンプスケアが来る前にスマホのロック画面などで通知してくれる仕組みになっています。さらに、大きな驚かせ演出だけに絞ることもできます。

Apple機能を活用した映画・ドラマ追跡アプリ

映画やドラマの視聴管理アプリはたくさんありますが、LetterboxdやJustWatch、TV Time、Traktなどと異なり、BingeはApple（アップル）のライブアクティビティやiCloud同期といった、Appleデバイス向け機能を活用しているところが他と異なります。

ジャンプスケア通知以外にも、プライベートメモの追加やエンドクレジット後のシーン情報、受賞歴のタイムライン表示、エピソード評価のグラフ表示、他のトラッキングアプリとの連携など、映画やドラマをまとめて管理できる機能が充実しています。

開発者のShihab Mehboob氏は、このアプリを映画やドラマだけでなく、俳優や配信サービス、制作会社までまとめて追跡できるオールインワンアプリにすることを目指しているそうです。

配信先や評価もまとめてチェックできる

作品の公開日やキャスト、レビュー、上映時間といった基本情報はもちろん、どの配信サービスで視聴できるかもすぐに確認できます。配信先が頻繁に変わる今の時代には、便利な機能です。さらにRotten TomatoesやIMDb、Metacritic、Letterboxdといった外部サイトの評価も取り込み、暴力や性的表現、恐怖表現などをまとめた保護者向けガイドも確認できます。子どもに見せたいコンテンツかどうかを判断する上では、便利だと思います。

アプリは、iPhone、iPad、Macで利用でき、ダウンロード自体は無料です。ジャンプスケア通知などのプレミアム機能は有料で、月額300円、年額 3,000円（7日間の無料トライアルあり）、または 8,000円の買い切りで利用できます。

実際に使ってみたけど効果はイマイチ？

で、せっかくなので、DLしてみました。ジャンプスケアの通知機能を使うためには、Pro版にサブスクする必要があったので、7日間の無料トライアルに登録し、『スクリーム2』を視聴してみることにしたんです。

Screenshot: 中川真知子 via Binge

ジャンプスケアを表示させると、上映時間の何分あたりにどんなシーンが登場するのかが表示されます。画面上の時計のマークをタップしてライブアクティビティをオンにすると、カウントダウン機能が発動します。

ただ、オンにしてみても、その場面でカウントダウン表示がされたり、振動があったりと言うようなことは起こりませんでした。ジャンプスケアに関する全ての通知をオンにしていたし、設定もいろいろといじってみたのですが…。iOS26以降対応のアプリで、まだ安定していないのかもしれません。個人的には今後に期待ですかね。

最近はネタバレを避けるというより、あらかじめ心の準備をして作品を楽しむためのツールも増えてきました。ホラーが苦手だけど気になる作品がある人にとっては、ちょっとおもしろい選択肢かもしれません。

Source: TechCrunch