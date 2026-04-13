開発したソフトウエアの仕組みを説明する国立情報学研究所の越前功教授＝1日、東京都千代田区日本物理学会は13日までに、発行する学術誌へ投稿された論文の執筆者が生成人工知能（AI）かどうか判定するソフトウエアを試験導入した。海外では、生成AIで作成されたとみられる粗悪な科学論文が問題となっており、学術誌の編集委員長を務める播磨尚朝理事は「抑止力につながれば」と期待する。ソフトウエアは国立情報学研究所の越