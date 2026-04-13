ロベルト・デ・ゼルビを新監督に迎えたトッテナムが行き着く先は残留か、それとも――。現地４月12日に開催されたプレミアリーグ第32節で、降格圏の18位に沈むトッテナムは、12位のサンダーランドと敵地で対戦。61分にノルディ・ムキエレに許した得点を最後まで返せず、０−１で敗れた。先月31日に発足したデ・ゼルビ体制の初陣を飾れず、リーグ戦14試合未勝利（５分９敗）となった。２部行きの可能性は大きくなるばかりだ。