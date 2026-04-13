「悲惨だ。ここまで酷くなるなんて」大惨事のトッテナムをOBが酷評！降格の可能性は90％と指摘「残留の要素が見当たらない」
ロベルト・デ・ゼルビを新監督に迎えたトッテナムが行き着く先は残留か、それとも――。
現地４月12日に開催されたプレミアリーグ第32節で、降格圏の18位に沈むトッテナムは、12位のサンダーランドと敵地で対戦。61分にノルディ・ムキエレに許した得点を最後まで返せず、０−１で敗れた。
先月31日に発足したデ・ゼルビ体制の初陣を飾れず、リーグ戦14試合未勝利（５分９敗）となった。２部行きの可能性は大きくなるばかりだ。
トッテナムOBのジェイミー・オハラ氏は、英衛星放送『Sky Sports』で不甲斐ない古巣を猛批判。「全くもって衝撃的だ。この試合で得るものは何もない」と言い放った。
「悲惨だ。このチームがここまで酷くなってしまったなんて信じられない。デ・ゼルビは良い監督だが、奇跡を起こせるわけではない。選手たちが彼のために結果を出さなければならない。
到底及第点とは言えない。ピッチ上のクオリティは皆無だ。フットボーラーとしてあるべき姿から、遥かにかけ離れている。このチームに、プレミアリーグ残留に値する要素は見当たらない。残留できる根拠は何もない。闘志もクオリティも情熱も足りない。試合の大部分において、自分の目に映る光景が信じられなかった」
残留の可能性を問われ「10％」と答えた39歳のオハラ氏は特に、加入２年目の今季はリーグ戦３ゴールに留まっているドミニク・ソランキに腹を立てているようだ。
「ソランキ、スパーズは彼に6000万ポンドも支払ったんだぞ！ハリー・ケインの後継者になるはずだったのに、まるでフットボールのプレーの仕方を忘れてしまったようだ」
今季の残りは６試合。1978-79シーズン以降、１部で戦い続けている名門は、屈辱の降格を回避できるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】トッテナムにとっては不運…サンダーランドにゴールを奪われたシーン
現地４月12日に開催されたプレミアリーグ第32節で、降格圏の18位に沈むトッテナムは、12位のサンダーランドと敵地で対戦。61分にノルディ・ムキエレに許した得点を最後まで返せず、０−１で敗れた。
先月31日に発足したデ・ゼルビ体制の初陣を飾れず、リーグ戦14試合未勝利（５分９敗）となった。２部行きの可能性は大きくなるばかりだ。
「悲惨だ。このチームがここまで酷くなってしまったなんて信じられない。デ・ゼルビは良い監督だが、奇跡を起こせるわけではない。選手たちが彼のために結果を出さなければならない。
到底及第点とは言えない。ピッチ上のクオリティは皆無だ。フットボーラーとしてあるべき姿から、遥かにかけ離れている。このチームに、プレミアリーグ残留に値する要素は見当たらない。残留できる根拠は何もない。闘志もクオリティも情熱も足りない。試合の大部分において、自分の目に映る光景が信じられなかった」
残留の可能性を問われ「10％」と答えた39歳のオハラ氏は特に、加入２年目の今季はリーグ戦３ゴールに留まっているドミニク・ソランキに腹を立てているようだ。
「ソランキ、スパーズは彼に6000万ポンドも支払ったんだぞ！ハリー・ケインの後継者になるはずだったのに、まるでフットボールのプレーの仕方を忘れてしまったようだ」
今季の残りは６試合。1978-79シーズン以降、１部で戦い続けている名門は、屈辱の降格を回避できるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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