「悲惨だ。ここまで酷くなるなんて」大惨事のトッテナムをOBが酷評！降格の可能性は90％と指摘「残留の要素が見当たらない」

「悲惨だ。ここまで酷くなるなんて」大惨事のトッテナムをOBが酷評！降格の可能性は90％と指摘「残留の要素が見当たらない」