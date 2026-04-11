お笑い芸人のカニササレアヤコ(32)が9日、自身のYouTubeチャンネルを更新。大学の卒業と、離婚していたことを同日に発表した。 【写真】和装はお手の物だけど雰囲気違う！袴姿で卒業式 カニササレは雅楽の伝統楽器・笙(しょう)の奏者で、笙を駆使したネタを披露している。フジテレビ系バラエティ番組「ザ・細かすぎて伝わらないモノマネ」などで人気を博している。プライベートでは、早稲田大を卒業後に、エンジニアと