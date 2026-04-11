お笑い芸人のカニササレアヤコ(32)が9日、自身のYouTubeチャンネルを更新。大学の卒業と、離婚していたことを同日に発表した。



【写真】和装はお手の物だけど雰囲気違う！袴姿で卒業式

カニササレは雅楽の伝統楽器・笙(しょう)の奏者で、笙を駆使したネタを披露している。フジテレビ系バラエティ番組「ザ・細かすぎて伝わらないモノマネ」などで人気を博している。プライベートでは、早稲田大を卒業後に、エンジニアとして働いた時期があることも明かしている。2022年から、東京藝術大学の音楽学部邦楽科雅楽専攻に入学したことを発表している。



9日に公開した動画では、「この度無事に卒業することができました」と4年間通った東京藝大卒業を報告した。邦楽科の卒業試験について「演奏会が2回あって、1つはソロ。もう1つは三管という笙、篳篥(ひちりき)、龍笛(りゅうてき)の3人で演奏するアンサンブルの形態がある」と独自の形態があることを明かし、「どちらも古典雅楽を演奏して、無事に卒業試験もパスしました」と報告した。



今後については「今の自分に必要なのかが分からなかったので、大学院に進まず働くことにしました」と報告。仕事について「フリーランスで雅楽演奏家、お笑い芸人、一応ロボットエンジニアとして活動していきます」と話した。この4月からは新たに洗足学園音楽大学で演奏補助員としても活動していくことを伝えた。



同日には、卒業報告と一転して、暗い照明の下で撮影された動画を更新。「今更なんですけれども、2年半前に離婚しました」と報告した。公表した理由について「Twitter(現・X)では報告していたんですけど、YouTubeでは何も言っていなかったので、卒業のついでなので言っておこうかなと思いました」と明かした。



離婚の原因について「相手の方は人間としては芯からいい人だし、最後までお互いに大事に思っていたんですけど」としながら、「いかんせん、私が急に平安貴族になってしまったので」と自虐風に伝えた。お相手とはカニササレが20歳の時から交際し、23歳で結婚していたことも公表。ただ「（順調に)ステップを踏んでいたのに、急にハンドル切って平安貴族になったものだから、人生レベルで齟齬が生まれてきたところがあった」と振り返り、「相手は年上だったので、人生がやり直せるうちにお互いフリーになった方いいのかなという判断で離婚しました」と話した。



手続きは「もともと銀行口座も別で、子どももいないので、紙一枚出すだけの離婚でした」と振り返った。心境についても「本当に楽な離婚だったので、恐ろしいぐらい元気」と話し、「正直人生で1番元気ぐらいな、とっても楽しくやっておりますのでご心配なく」と知らせた。



（よろず～ニュース編集部）