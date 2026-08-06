離婚
『離婚』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
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斉藤慎二被告の公判中、妻・瀬戸サオリの日常SNS投稿に批判の声が相次ぐ
日刊ゲンダイDIGITAL
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音楽P・蔦谷好位置氏 離婚を公表「悲しかったですが今はとても前向き」
協議離婚で7月31日に届が受理され「一人暮らし7日目」とつづっている
スポニチアネックス
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及川光博が一般女性との再婚を発表、新しい命を授かったことも報告
お相手は一般の方のため詳細は非公表とし、取材自粛を呼びかけている
日刊スポーツ
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西村ゆか氏が夫ひろゆき氏に離婚を提示、新党届け出を事後報告と明かす
事前に一切相談がなく「信頼関係が保てない」として離婚を提示したとのこと
ABEMA TIMES
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不倫した夫が提示した異様な離婚条件、法的効力はあるのか弁護士が解説
柳原桑子弁護士によると、離婚後の交際や再婚は原則として自由であるとのこと
弁護士ドットコム
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自分を恋愛モードに切り替える方法8つ 「頑張って合コン開く」など
オトメスゴレン
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働かず実家頼り…義妹に違和感
ウーマンエキサイト
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年収1000万円は「幸福の天井」？研究で分かった人生の満足度の分岐点
世界160数カ国の研究で年収1000万円台前半を超えると幸福度の伸びが鈍くなるという
プレジデントオンライン
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しんいちの「高岸離婚おめでとう」炎上、布川ひろきが舞台裏を告白
しんいちが楽屋で「コンパ一緒に行こう」まで言う計画を布川に相談していたという
オリコンニュース
2026年8月7日
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元K-1王者の久保優太（38）が10代女性との再婚をXで報告
スポニチアネックス
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黒木啓司が妻・宮崎麗果にDVか TikTokの意味深動画は接近禁止の妻宛？
離婚協議中の妻へのDVで保護命令が出ていたにもかかわらず複数回連絡したとのこと
NEWSポストセブン
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三山凌輝の密会報道後、共演者が称賛する一方で趣里との離婚危機も報道
女性自身
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坂口杏里がろれつ回らぬ配信を続け、知人が「おもちゃにされてる」と懸念
Smart FLASH
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元TBSの山本里菜アナが「赤ベンツ王子」との離婚を発表、4年半で別々の道へ
Smart FLASH
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元TBSアナ山本里菜が離婚を発表、コメントの表現にネットで疑問の声
女性自身
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亜希が元夫・清原和博氏の関係に言及「子どもたちも今が一番いいよねって」
離婚後の関係は「清原家としてのプラス」であり復縁とは異なると説明した
日刊スポーツ
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人気YouTuber・ホモサピ「勢いで記入してしまった」離婚発表も即撤回
喧嘩の勢いで離婚届を記入したが提出はされておらず仲直りしたという
よろず~ニュース